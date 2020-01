Hellas Verona, colpo Agudelo: contatti avviati col Genoa (Di martedì 21 gennaio 2020) L’Hellas Verona ha avviato i contatti con il Genoa per il trasferimento in prestito di Agudelo: la situazione L’Hellas Verona prepara un nuovo colpo sul mercato per la seconda parte di stagione. Come riportato da Sky Sport, sono già stati avviati i contatti con il Genoa per Kevin Agudelo. Il centrocampista classe ’98 non sta trovando spazio sotto la guida tecnica di Davide Nicola, nonostante l’esplosione avuta con Thiago Motta. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

