Gregoretti, oggi il voto in Giunta. Salvini cita Guareschi: "Per essere libero pronto ad andare in prigione" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nel giorno del voto della Giunta del Senato sul caso Gregoretti, il leader del Carroccio Matteo Salvini ha ribadito la sua richiesta: “I senatori della Lega questo voteranno: che si faccia questo processo politico, a chi ha difeso la sicurezza, i confini e l’onore di questo Paese”.“Voglio andare - ha detto Salvini - in quel tribunale a rappresentare milioni di italiani che vogliono vivere tranquilli a casa loro. E poi una volta per tutte si parlerà di una riforma della giustizia che in questo Paese serve come il pane. Mentre la sinistra scappa noi andiamo a testa alta a giudizio. Non abbiamo nessun tipo di paura”.Dal palco di Comacchio, Salvini ha detto ancora: “oggi decidono se sono un criminale o meno. Io prendo un detto della mia nonna: ‘Male non fare, paura non avere’. Siccome devono essere i delinquenti ad aver paura del ... huffingtonpost

AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… - Corriere : Gregoretti, oggi il voto sul processo: cosa può succedere? Salvini: «Pronto alla prigione» - agorarai : In Senato oggi la giunta per le immunità decide su Salvini e il caso #Gregoretti. Il leader della Lega chiede di fa… -