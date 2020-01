Gregoretti, Gregorio De Falco si accoda al Pd: "Giunta illegittima, dobbiamo disertare" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Arriva prima di mezzogiorno il "verdetto" di Gregorio De Falco sulla Gregoretti: il voto del senatore ex M5s, oggi nel Gruppo Misto, sarà decisivo in Giunta per le immunità per decidere se mandare o meno a processo Matteo Salvini. L'ex comandante vorrebbe rinviare a giudizio l'ex ministro degli Inte liberoquotidiano

morgante_ant : Scenda da bordo, cazzo! - antoninobill : RT @Libero_official: Sarà #DeFalco a fregare #Salvini? Retroscena in Giunta. #Gregoretti, ore drammatiche: è un gioco sporchissimo - https:… - Libero_official : Sarà #DeFalco a fregare #Salvini? Retroscena in Giunta. #Gregoretti, ore drammatiche: è un gioco sporchissimo - -