Festival di Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: “Ora tocca a Valentino Rossi stare un passo indietro a me” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il nome di Francesca Sofia Novello, negli ultimi giorni, è piombato al centro del dibattito nazionale. Amadeus l’ha scelta come partner (una tra le tante) della 70esima edizione del Festival di Sanremo e, durante la conferenza stampa di presentazione, il conduttore e direttore artistico ha esaltato la sua bellezza e la capacità di “stare accanto a un grande uomo (come Valentino Rossi, di cui è la fidanzata, ndr) ma un passo indietro”. Apriti cielo. Una valanga di polemiche si è abbattuta sul conduttore, che si è scusato (sinceramente e ripetutamente) spiegando di esser stato frainteso. “Io un passo indietro a Vale? Diciamo che anche lui sta un passo indietro rispetto ai miei impegni lavorativi esattamente come faccio io coi suoi… Amadeus ha soltanto voluto sottolineare il mio atteggiamento riservato. Atteggiamento che ho sempre tenuto in questi anni nei confronti della ... ilfattoquotidiano

