Ex Ilva | 250 operai in cassa integrazione per almeno 2 mesi Mittal | “Scarse materie

A causa dello scarso approvvigionamento di materie prime e dell'attuale capacità produttiva legata alle commesse, ArcelorMittal ha deciso la fermata dell'Acciaieria 1 dell'ex Ilva di Taranto fino ad almeno il 31 marzo. La decisione provocherà, come riferiscono i sindacati, la collocazione di 250 operai in cassa integrazione guadagni ordinaria. Solo una parte della produzione verrà infatti spostata nella Acciaieria 2 che passerebbe quindi dall'attuale regime di 2 convertitori a 3 in marcia. La comunicazione è stata data dalla direzione aziendale alle organizzazioni sindacali in mattinata. La situazione genera, di fatto, riferiscono i metalmeccanici di Fim, Fiom e Uilm "una riduzione di personale da 477 a 227 unità determinando la collocazione di 250 lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria". L'azienda, spiegano le tute blu, "ha ribadito la necessità di ...

