Emilio Fede, intervistato dai I Ligeri, prende visione del disturbo a Gabriele Paolini e accetta la sfida. Di cosa si tratta? (Di lunedì 20 gennaio 2020) intervistato da I Ligeri Emilio Fede commenta le rivelazioni di Paolini e accetta la sfida proposta dal duo Dopo aver intervistato Gabriele Paolini e aver raccolto informazioni scandalose, I Ligeri passano all’attacco ed ecco che intervistano Emilio Fede. Il giornalista è stato fra i primi nomi nominati dal Paolini nelle sue rivelazioni, per cui I Ligeri hanno ritenuto opportuno sentire cosa ha da dire. Dopo aver preso un appuntamento sono quindi andati a trovarlo a casa sua, dove il giornalista li ha accolti con estrema cordialità. Uno sguardo alla casa, alle foto messe in vista, fra cui spicca quella della moglie, e una collezione di tapiri, i due passano all’argomento clou, Paolini. Non appena sentito il nome Emilio Fede ricorda subito il disturbatore, e come poteva essere altrimenti? Paolini ha disturbato moltissime sue dirette, tanto che Fede lo ha definito un “casino ... kontrokultura

