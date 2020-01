Dal Pino punta tutto sui diritti tv: “Trasformeremo la Serie A in una media company” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Vogliamo trasformare la Lega in una media company attiva su scala internazionale, dove media company non significa fare un canale, ma significa avere un’attitudine, una modalità con cui affrontare la vita quotidiana del calcio”. Altro che il canale della Lega, o le solite trattative con Sky o mediapro. Il nuovo presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, presenta il nuovo corso della Serie A alla sua prima assemblea. Con i diritti tv che non sono più una semplice priorità: diventano il principio fondante della lega. L’argomento che dovrebbe riavvicinare le fazioni di una Lega spaccata in due anche sulla sua stessa elezione. Per Dal Pino, la Lega deve diventare “un produttore di contenuti da distribuire su varie piattaforme, che siano alternative a quelle attuali”. “Dobbiamo organizzarci e strutturarci per cogliere le mutanti esigenze di consumo ... ilnapolista

