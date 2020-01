Cibo scadente e sporcizia in un ristorante sul Lungomare di Napoli: clienti chiamano i Nas (Di lunedì 20 gennaio 2020) I clienti di un ristorante sul Lungomare di Napoli chiamano i carabinieri del Nas che scoprono Cibo privo di tracciabilità e rintracciabilità, oltre a locali sporchi. Disposte anche le campionature in alcuni casi per verificare la presenza di cariche batteriche. Nei giorni scorsi, in un locale della stessa zona, trovate blatte nei bagni e scattò la chiusura. fanpage

