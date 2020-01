Brescia, lavoravano in nero con il reddito di cittadinanza (Di lunedì 20 gennaio 2020) Scoperti dalla Guardia di Finanza 250 lavoratori in nero: alcuni di loro percepivano il reddito di cittadinanza. Una rete di 250 lavoratori in nero, occupati nel settore della ristorazione e dell’organizzazione di eventi: sono stati scoperti nel corso dell’operazione “Master Black” della Guardia di Finanza di Brescia. Un vera e propria organizzazione – come emerge … L'articolo Brescia, lavoravano in nero con il reddito di cittadinanza proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

