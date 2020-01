Bordoni-Politi: traffico da record, nessuna grande opera (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – “Per il traffico cittadino, Roma non solo e’ la citta’ piu’ congestionata d’Italia ma lotta con Bogota’ per essere la capitale piu’ caotica del mondo. Per il Rapporto Inrix, e’ seconda in tutto il mondo per ore perse nel traffico, preceduta solo dalla Capitale della Colombia. Inutile fare indagini sulla qualita’ della vita, magari a spese del Comune, di fronte a dati del genere. Le ricadute che emergono dall’analisi dei trend della mobilita’ e della congestione urbana in 200 citta’ per 38 Paesi non lasciano speranze a Roma che progressivamente in questi anni e’ scivolata sempre piu’ in basso.” “Una media di 254 ore spese nel traffico e’ inaccettabile, il Pums della Giunta delle cose approvate ma non riuscite, rischia di restate l’ennesimo libro dei sogni: non si sono ... romadailynews

