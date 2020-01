Benevento piange un pezzo di storia sportiva: addio a zi’ Gaetano Allegretti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una colonna di Benevento e del calcio a Benevento, una persona che ha (è bello pensare che si possa usare ancora il presente) il sangue giallo rosso nelle proprie vene. Una passione infinita che lo ha portato a vivere il calcio a partire dai campi polverosi fino al vecchio Santa Colomba. Un vuoto incolmabile per tutti gli appassionati, per chi lo ha visto sempre correre con la spugnetta o lo ha incontrato in giro. Questo lascia Gaetano Allegretti, per tutti zi’ Gaetà, storica figura del pallone giallo rosso. Va via un pezzo di storia della città, uno che non ha mai perso la passione anche quando non potuto fare ciò che ha sempre fatto, soccorrere i propri figli, perchè così erano i giocatori che hanno avuto il piacere e il privilegio di conoscerlo e vivere la sua passione. Il tempo passava, l’età avanzava ma guai a chiedergli di ... anteprima24

