Atalanta, Gasperini su Petagna: “Contro di noi meglio di Immobile” (Di martedì 21 gennaio 2020) Atalanta Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico della squadra bergamasca ha detto la sua dopo la sconfitta contro la SPAL per 1 a 2. Atalanta, Giampiero Gasperini ha parlato alla stampa dopo la sconfitta per 1 a 2 rimediata in casa. Un risultato a dir poco inaspettato contro una squadra che viaggia nelle … L'articolo Atalanta, Gasperini su Petagna: “Contro di noi meglio di Immobile” proviene da www.inews24.it. inews24

Gazzetta_it : #AtalantaSpal 1-2, #Gasperini: “Troppi giocatori sottotono” - BombeDiVlad : Atalanta, Gasperini: “Oggi più di qualche calciatore non era al top e questo l’abbiamo pagato”… - Busno66 : @Atalanta_BC Attaccatevi al placcaggio di Martinez. E pensate alle scuse di Gasperini alla Juve per un rigore ricev… -