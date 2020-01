Astronomia: conclusa la terza passeggiata spaziale in rosa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si è conclusa la terza passeggiata spaziale in rosa: le astronaute Christina Koch e Jessica Meir, entrambe della Nasa, sono rientrate nella Stazione spaziale dopo sei ore e mezzo di lavoro per completare la sostituzione delle batteria al nichel-idrogeno con le moderne batterie al litio, che permetteranno di immagazzinare in modo più efficiente l’energia generata dai pannelli solari.L'articolo Astronomia: conclusa la terza passeggiata spaziale in rosa Meteo Web. meteoweb.eu

