Taylor Mega si ritira dalla Tv Barbara D’Urso | “Non ti voglio più se…”

Taylor Mega smascherata a Live | Barbara d’Urso : “Da me non vieni più” : Taylor Mega è stata smascherata a Live Non è la d’Urso dall’amico di Antonella Elia. Tanto da spingere la conduttrice Barbara d’Urso a non volerla più nei suoi programmi Taylor Mega è stata ufficialmente bannata da Barbara d’Urso a Live. Cosa è successo? Durante un confronto con Gianluca, migliore amico di Antonella Elia, è venuto […] L'articolo Taylor Mega smascherata a Live | Barbara d’Urso: “Da me non vieni più” ...

Taylor Mega decisione incredibile : “Non mi vedrete più in tv” : Questo articolo Taylor Mega decisione incredibile: “Non mi vedrete più in tv” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Taylor Mega ha preso una decisione incredibile che nessuno avrebbe mai potuto immaginare: “Ho deciso di lasciare la televisione, per un po’ non mi vedrete”. Taylor Mega è l’influencer dai grandi numeri, un personaggio che divide: o la ami o la odi. Tuttavia nessuno ...

Taylor Mega a Fuori dal Coro “E’ più difficile fare l’influencer che la contadina” - Mario Giordano le toglie l’audio - la reazione furiosa della nota influencer : Le parole di Taylor Mega hanno fatto infuriare non poco Mario Giordano conduttore del programma “Fuori dal Coro”. Mario Giordano ha voluto dedicare una parte del suo programma al mondo delle influencer. Il noto direttore ha invitato a commentare il confronto tra l’influencer Asia Ginese e la contadina Jessica Vaccari. La contadina Jessica Vaccari riesce a guadagnare 1000 euro al mese lavorando anche 10/12 ore nei campi mentre ...

Taylor Mega prima va a Fuori dal coro poi attacca Giordano sui social : programma populista : Si parla del mondo delle influencer e degli influecer nel programma di Rete 4 Fuori dal coro in onda ieri 15 gennaio 2020. E dobbiamo fare una premessa prima di raccontare quanto successo dopo l’ospitata di Taylor Mega che, non soddisfatta di come è andato il programma, ha poi commentato sui social quanto accaduto nello studio di Rete 4. In Italia c’è la tendenza a definirsi spesso influencer quando non lo si è. E questo è il ...

Taylor Mega contro il GFVip 4 : “Gli insulti sessisti vanno bene però” : Questo articolo Taylor Mega contro il GFVip 4: “Gli insulti sessisti vanno bene però” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Taylor Mega ha voluto pronunciarsi contro il GFVip 4, colpevole di un pizzico di ipocrisia: ecco le sue parole. Taylor Mega non è famosa per avere peli sulla lingua, anzi: l’influencer è sempre schietta e sincera su quello che pensa senza mai preoccuparsi delle conseguenze. ...