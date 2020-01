LIVE Brescia-Olimpia Milano 21-26, Serie A basket 2020 in DIRETTA: a metà secondo quarto le squadre cominciano a segnare (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arriva un altro time out, questa volta chiamato da Esposito. 22-26 Realizza l’aggiuntivo Lansdowne. 21-26 Gran canestro di Lansdowne che taglia dal lato destro e prende il fallo di Tarczewski. Si riavvicina Brescia. Time out Messina. 19-26 Lansdowne anticipa Tarczewski e va con la reverse. 17-26 Di nuovo Micov a segno in allontanamento. 17-24 Vitali per Cain, ed è un’altra palla delle sue. 15-24 Arriva anche la tripla di Micov, di risposta. 15-21 Tripla di Abass, finalmente la partita inizia a decollare. 12-21 Tutti dimenticano Burns a rimbalzo sulla tripla di Micov, l’ex Bresciano ringrazia e firma il +9 Milano. 12-19 La tripla di Vitali! Respira Brescia. 9-19 Gran step back di Nedovic! Primo lampo della partita, e Milano va sul +10. Abass aiuta su Tarczewski, permettendo ad Abass di stopparlo. Rimessa Milano. Un paio di ... oasport

zazoomblog : LIVE Brescia-Olimpia Milano 3-6 Serie A basket 2020 in DIRETTA: polveri bagnate per le due squadre - #Brescia-Olim… - zazoomnews : LIVE Brescia-Olimpia Milano Serie A basket 2020 in DIRETTA: al via il posticipo serale ospiti senza Rodriguez e Sco… - FlavianoMorini : RT @BCC1920: LIVE | Brescia-Cagliari, il punto del Direttore @FlavianoMorini -