Libia, sì di al-Sarraj e Haftar alla commissione per monitorare la tregua. Merkel: “Impulso per la pace, tutti d’accordo su embargo armi” (Di domenica 19 gennaio 2020) La conferenza di Berlino raggiunge un primo obiettivo sul cessate il fuoco in Libia: Fayez al-Sarraj e Khalifa Haftar hanno nominato i membri della commissione militare ‘5+5’ che, secondo il piano di azione della missione Onu, dovrebbe avere il compito di monitorare lo stop alle ostilità e stabilire la linea degli schieramenti. L’intesa è giunta al termine di una giornata iniziata in salita, tra accuse e mancate incontri diretti tra i due leader libici. Più rapida, invece, era stata l’approvazione delle conclusioni finali del summit, durato oltre 4 ore, con 55 punti condivisi dai leader dei maggiori Paesi europei ed extra Ue che riguardano anche il rispetto dell’embargo delle armi alle due fazioni. Un “nuovo impulso” alla pace, lo definisce Angela Merkel, mentre per il premier Giuseppe Conte si tratta di un “passo avanti ... ilfattoquotidiano

