Libia, conferenza di Berlino al via tra accuse e tensioni. Al-Sarraj: “Ue in ritardo”. E segue i lavori senza incontrare il generale Haftar (Di domenica 19 gennaio 2020) Il giorno della conferenza di Berlino sulla Libia inizia in salita, tra voci di una mancata conferenza stampa congiunta, le accuse di Recep Tayyip Erdogan al generale Khalifa Haftar e una serie di dichiarazioni molto dure di Fayez Al-Sarraj. Una scena racchiude il senso della tensione: il presidente del Governo libico di unità nazionale e il generale non hanno avuto contatti e si trovano in stanze separate della Cancelleria tedesca, sede del summit. E, intervistato dal Welt am Sonntag, Al-Sarraj ha criticato il ruolo dell’Unione europea nella crisi libica: “Sono arrivati troppo tardi e divisi. L’Europa deve fare autocritica. Ci saremmo aspettati che la Ue si schierasse in modo chiaro contro l’offensiva di Haftar”. E il vertice nella capitale tedesca, secondo l’Ansa che cita fonti diplomatiche, rischia di trasformarsi in un buco nell’acqua: salterà, ad ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

