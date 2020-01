Libia, approvato l’accordo (ma manca la firma di Haftar e Sarraj) (Di domenica 19 gennaio 2020) La dichiarazione finale della conferenza di Berlino sarebbe stata approvata dopo almeno tre ore di discussione tra i vari rappresentanti internazionali radunati nella capitale tedesca. A rilanciare questa notizia, sono numerose fonti di stampa secondo cui oramai tra i principali paesi in campo ci sarebbe l’accordo per il documento finale. Tuttavia, non mancano altre insidie ed incognite mentre si sta cercando di capire qual è la posizione in merito dei due principali contendenti: Al Sarraj da un lato ed Haftar dall’altro. Dichiarazione approvata Il documento finale e definitivo non dovrebbe essere molto distante nei contenuti dalla bozza fatta circolare nei giorni scorsi in ambienti diplomatici. Si tratterebbe, in particolare, di un testo contenente 55 punti i quali andrebbero quindi a toccare tutti i principali nodi riguardanti il conflitto imperante in Libia da oramai ... Leggi la notizia su it.insideover

