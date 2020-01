Gazzetta: De Laurentiis arrabbiatissimo con Gattuso, avrebbe richiamato Ancelotti se fosse stato libero (Di domenica 19 gennaio 2020) Il presidente De Laurentiis non era al San Paolo ieri sera per assistere all’ennesima disfatta del Napoli a causa dell’influenza ma, come riporta Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport, non ha mancato di riferire a Gattuso subito dopo la partita il suo malumore. De Laurentiis è molto arrabbiato col nuovo tecnico anche per le scelte di disposizione degli uomini fatte in formazione “Il momento è delicato, con Gattuso in panchina, il Napoli ha ottenuto 4 sconfitte e 1 vittoria, con una media punti di 0,6 a partita. Uno score da incubo che avrebbe potuto sollecitare Aurelio De Laurentiis a richiamare Carlo Ancelotti se l’ex allenatore fosse stato ancora libero. Il presidente è arrabbiatissimo, ha parlato con l’allenatore subito dopo la partita e gli ha contestato l’ennesima prestazione mediocre. Può starci l’attenuante dell’assenza di Koulibaly in difesa, ma dovrebbe ... Leggi la notizia su ilnapolista

RobertoRenga : RT @napolista: Gazzetta: #DeLaurentiis arrabbiatissimo con #Gattuso, avrebbe richiamato #Ancelotti se fosse stato libero Gattuso dovrebbe… - napolista : Gazzetta: #DeLaurentiis arrabbiatissimo con #Gattuso, avrebbe richiamato #Ancelotti se fosse stato libero Gattuso… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - De Laurentiis è furioso con Gattuso: il motivo! I due si sono sentiti, il retroscena -