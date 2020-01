Gabriele Muccino: “Mio figlio e due amici respinti in discoteca perché ‘sono neri e fanno casino'” (Di domenica 19 gennaio 2020) Il regista denuncia su Facebook la discutibile decisione dei gestori di una discoteca di Ravenna, che ha impedito al figlio e ai due amici di entrare solo per il colore della pelle di questi ultimi due. Muccino commenta sconcertato e in un certo senso avvilito il fatto accaduto: "Stiamo sconfinando nell'apartheid". fanpage

