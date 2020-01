Due forti scosse di terremoto avvertite in Albania [LIVE] (Di domenica 19 gennaio 2020) Un terremoto magnitudo mb 4.4 si è verificato in Albania alle 13:38:16, ad una profondità di 10 km, ed è stato seguito da un altro sisma magnitudo mb 4.4 nella medesima area alle 13:52. Gli eventi sono stati localizzati dalla Sala Sismica INGV-Roma, e sono stati nettamente avvertiti dalla popolazione nei pressi dell’epicentro.L'articolo Due forti scosse di terremoto avvertite in Albania LIVE Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

