CorSport: la scelta di cambiare allenatore è diventata un boomerang per il Napoli (Di domenica 19 gennaio 2020) Impietoso il giudizio che dà Antonio Giordano della partita del Napoli contro la Fiorentina sul Corriere dello Sport. A partire dalla scelta della società di cambiare allenatore. Scrive Giordano: “cambiare l’allenatore si può e forse si deve, talvolta. E Beppe Iachini, sette punti in tre partite (aggiungendoci però la vittoria in Coppa Italia sull’Atalanta), certifica quando fosse necessario imprimere una svolta. Ma intervenire può anche non avere un senso: e i tre punti in cinque giornate di Gattuso (quattro sconfitte, una vittoria nel recupero a Reggio Emilia) allungano le ombre su una scelta divenuta drasticamente un boomerang”. Il Napoli è in piena crisi di identità, continua, e “Gattuso dà il proprio robusto contributo, rischiando un’incomprensibile difesa a tre e mezzo, con Manolas-Di Lorenzo-Luperto che in fase di non possesso restano disorientati da una scelta che sfugge alla ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: la scelta di cambiare allenatore è diventata un boomerang per il #Napoli #Gattuso dà il proprio robusto… - modazzaOrigina1 : RT @BullaInterista: @CorSport Ma Muca Lomblano @MomblanOfficial ci dice che non prendere Eriksen è stata una loro scelta strategica - Vatenerazzurro1 : RT @BullaInterista: @CorSport Ma Muca Lomblano @MomblanOfficial ci dice che non prendere Eriksen è stata una loro scelta strategica -