Conte dopo Lecce: “Inter squadra normale se non gioca a ritmi alti. Non riusciamo a vincere” (Di domenica 19 gennaio 2020) L'Inter ritorna da Lecce con il secondo pareggio consecutivo, fermando la propria marcia e concedendo alla Juventus la possibilità di di allungare in vetta alla classifica. A secco la coppia del gol Luaku-Lautaro, la squadra non riesce a segnare. "Se non giochiamo sempre al massimo non vinciamo", le parole di Conte dopo il match. Leggi la notizia su fanpage

