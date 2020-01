Clima: Sereni firma Manifesto Assisi (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – ‘Ho firmato il Manifesto di Assisi per ‘Un’economia a misura d’uomo contro la crisi Climatica’, promosso dalla Fondazione Symbola e dal Sacro Convento di San Francesco. Anche la Farnesina è impegnata per sollecitare i maggiori Paesi a ridurre le emissioni e a sostenere i più esposti alle emergenze”. Lo scrive su Twitter la viceministra degli Esteri Marina Sereni.L'articolo Clima: Sereni firma Manifesto Assisi CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

