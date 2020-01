Vanessa Incontrada, niente Sanremo 2020: “Non voglio parlarne” (Di sabato 18 gennaio 2020) Vanessa Incontrada esclusa da Sanremo 2020: la risposta alla decisione Ben 10 donne affiancheranno Amadeus a Sanremo, nessuna di loro sarà però Vanessa Incontrada. Se n’era parlato parecchio, i telespettatori (o almeno buona parte) si auguravano che il popolare conduttore ravennate la chiamasse in squadra. Richieste vane. In questa edizione dal sapore molto pop – avvalorato dalle annunciate Diletta Leotta, Georgina Rodriguez e Francesca Sofia Novello – la presentatrice spagnola sarebbe sembrata, a quanto pare, un pesce fuor d’acqua. Come avrà reagito la diretta interessata? Vanessa Incontrada ha convinto numerosi telespettatori nel corso di 20 anni che siamo italiani, show affidatole in coppia con Gigi D’Alessio. Un momento ha riscosso particolari consensi, ovverosia il monologo sulla perfezione, recitato senza riuscire a trattenere le lacrime. Sarebbe ... Leggi la notizia su kontrokultura

