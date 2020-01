Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 19:10 (Di sabato 18 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale siamo ad un appuntamento con informazione locale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno lunedì il voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso della Gregoretti Mi vergogno come italiano dice il leader della Lega e tribunali perdono con me uno spreco alla data del 20 gennaio si è arrivati ieri nella giunta del regolamento con il voto della presidente del Senato casellati che si è schierata con L’opposizione casellati scorretta e non più super partes hanno attaccato Idem non accetta che si mettesse in discussione la sua terzietà La presidente ha respinto con forza le accuse Cambiamo argomento Bettino Craxi ha pagato un caro prezzo per le sue idee per avere voluto essere un uomo libero è coerente per avere sfidato il sistema di potere politico e giudiziario della sinistra così Silvio Berlusconi in ... Leggi la notizia su romadailynews

SkyTG24 : Aereo caduto in Iran, Teheran: “Abbattuto per errore umano” - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 19:10: romadailynews radiogiornale siamo ad un… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 19:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -