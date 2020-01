Sinisa Mihajlovic a Verissimo: “Ho fatto 13 chemioterapie in 5 giorni, per ora sto vincendo la battaglia” (Di sabato 18 gennaio 2020) Sinisa Mihajlovic a Verissimo parla del delicato periodo che sta vivendo a causa della sua malattia, ecco cosa ha raccontato l’allenatore serbo Pochi mesi fa Sinisa Mihajlovic ha confessato di avere la leucemia, ad oggi continua a combattare con forza e coraggio per sconfiggere la malattia. L’allenatore del Bologna ha parlato del difficile periodo che sta vivendo a causa della malattia in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda oggi 18 gennaio su Canale 5. Alla conduttrice ha svelato: “Per ora sto vincendo la battaglia, anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici”. Mihajlovic ha continuato dicendo: “Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

