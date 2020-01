Shoah, Laurea Honoris Causa per Tatiana ed Andra Bucci (Di sabato 18 gennaio 2020) Tatiana ed Andra Bucci, superstiti della Shoah, riceveranno la Laurea Honoris Causa all’Università di Trieste il 24 gennaio prossimo Il prossimo 24 gennaio prossimo, in vista dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 19/20, all’Università di Trieste ci saranno anche Tatiana ed Andra Bucci. Sono due superstiti e testimoni attive della memoria dell’Olocausto che riceveranno la Laurea Honoris Causa … L'articolo Shoah, Laurea Honoris Causa per Tatiana ed Andra Bucci proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Notiziedi_it : Shoah: Laurea ad honorem a sorelle Bucci – Ultima Ora - ZenatiDavide : Shoah: Laurea ad honorem a sorelle Bucci: In Diplomazia e Cooperazione Internazionale - iconanews : Shoah: Laurea ad honorem a sorelle Bucci -