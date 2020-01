Sanremo 2020: date, cantanti, canzoni, ospiti e tutto quello che c'è da sapere (Di sabato 18 gennaio 2020) Dal 4 all'8 febbraio il Teatro Ariston ospita la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Al timone Amadeus Leggi la notizia su today

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - OndeFunky : Ecco come suonano le 24 canzoni dei big in gara al prossimo @SanremoRai #Ondefunky #Sanremo2020 - Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» -