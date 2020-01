Rapina una banca poi va per strada e distribuisce il bottino (Di sabato 18 gennaio 2020) Una storia incredibile che potrebbe essere la trama di un film ma che è accaduta nella realtà. Questa vicenda è accaduta In Colorado, negli Stati Uniti d’America dove un uomo è entrato nella Academy Bank ha mostrato l’arma e sotto la minaccia di usarla si è fatto consegnare il bottino. Poi è uscito dalla banca ma, prima di scappare via ha distribuito ai passanti parte di ciò che aveva Rapinato. Le persone che passavano da lì in quel momento che non sapevano certo che il danaro che stavano ricevendo era frutto di una Rapina lo hanno preso anche se chiaramente meravigliate e incredule. Infatti, in un primo momento le persone che hanno ricevuto il danaro avranno pensato che si trattasse di soldi falsi salvo poi rendersi conto che erano assolutamente veri. Il Rapinatore, con la restante parte di bottino è fuggito via e non si è fatto più trovare. Nonostante il grande ... Leggi la notizia su baritalianews

