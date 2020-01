Pablo Maffeo, chi è il difensore più temuto da Messi (Di sabato 18 gennaio 2020) Se non hai mai sentito parlare di Pablo Maffeo, forse dovresti informarti. Il re del mondo con il pallone tra i piedi ha incontrato i difensori più bravi, più famosi, più cattivi; ha avuto a che fare con principi dell’eleganza che osavano sfidarlo stando attenti a non commettere fallo (pochi, per la verità) e con canaglie per naturale inclinazione, detenuti in attesa di giudizio, killer a piede libero che in tutti questi anni hanno cercato di fermarlo con le buone e con le cattive, soprattutto con le cattive. Quando gli è stato chiesto - durante un’intervista a Dazn Italia - chi sia stato l’avversario più duro, Leo Messi ha sfoggiato un altro colpo di genio, uno dei suoi, indicando l’ultimo della fila, un gregario e nemmeno di lusso, un onesto mestierante incontrato due anni e mezzo fa, nel settembre del 2017, in una partita tra ... Leggi la notizia su gqitalia

