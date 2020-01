MOSTRUOSO ANTICICLONE in vista dopo il freddo, che INCUBO per l'INVERNO (Di sabato 18 gennaio 2020) L'INVERNO si è improvvisamente risvegliato grazie ad una perturbazione che ha dato uno scossone meteo e si appresta a favorire l'afflusso di correnti d'aria fredda d'estrazione polare nel corso di questo weekend e fino ai primi giorni della prossima settimana. Il risultato di questo sconquasso atmosferico sono temperature in picchiata, venti in rinforzo e neve fino a quote localmente basse, non in pianura. L'aria fredda verrà a scorrere lungo il bordo sud-orientale dell'ANTICICLONE atlantico sbilanciato a nord, con massimi verso le Isole Britanniche ed il Mare del Nord. Si ribalta così lo scenario meteo rispetto all'ultimo periodo, con la scomparsa dell'alta pressione sul Mediterraneo, dove al suo posto si andrà generando una depressione alimentata da aria fredda, con perno tra la Penisola Iberica, le Isole Baleari e il Marocco. Chi si aspetta una svolta duratura ... Leggi la notizia su meteogiornale

