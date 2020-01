Matteo Renzi, che fai con i giallorossi? Forza, sgambetta il governo (Di sabato 18 gennaio 2020) Non possiamo dire salvate il soldato Renzi, perché Renzi non è un soldato ma un capitano, quindi deve salvarsi da sé. Perciò gli suggeriamo: caro Matteo, ma che ci stai a fare con i giallorossi? Imita il tuo omonimo leghista e dai una pedata bis al governo Conte, costi quel che costerà, che poi non Leggi la notizia su liberoquotidiano

La7tv : #lariachetira @matteorenzi annuncia che Italia Viva presenterà un proprio candidato in Puglia: 'La Puglia di Emilia… - La7tv : #lariachetira @matteorenzi: 'Luigi Di Maio capace? Lo dirà il tempo, non lo devo giudicare io. Io avevo Gentiloni c… - fattoquotidiano : Era stato assunto da Matteo Renzi e riconfermato da Dario Nardella. Ma adesso il funzionario comunale è finito nei… -