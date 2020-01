Harry e Meghan: addio ai fondi pubblici e al titolo di Altezze Reali (Di sabato 18 gennaio 2020) Harry e Meghan news: non riceveranno più fondi pubblici e non saranno più Altezze Reali Il Principe Harry e Meghan Markle lasciano la famiglia reale inglese con delle conseguenze importanti. Come fa sapere Buckingham Palace in una nota diffusa sui social network la coppia ha rinunciato al titolo di Altezze Reali e non riceverà più … L'articolo Harry e Meghan: addio ai fondi pubblici e al titolo di Altezze Reali proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… - welikeduel : L'elenco di tutte le cose che Harry e Meghan devono restituire alla Regina, in un documento esclusivo a cura di Fab… - Corriere : Harry e Meghan rinunciano al titolo di «altezze reali» e non riceveranno più fondi pubblici -