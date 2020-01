Gennaro Gattuso in conferenza post-Fiorentina: “Non ho dato nulla al Napoli” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Ho parlato con la squadra, ha deciso di andare in ritiro, è una decisione loro. C’è poco da dire, ero convinto della possibilità di fare una grande prova ed invece è stata imbarazzante. Il primo responsabile sono io. Ho visto una squadra piatta, confusa, abbiamo fatto il solletico e la delusione più grande è la mancanza di veleno, voglia, in 1-2 ci puntavano e ci portavano dietro. Partiamo da questo, più che focalizzarci sul gioco, non siamo squadra e sono deluso soprattutto per questo. C’è grande delusione, non abbiamo fatto niente per metterli in difficoltà”. Così ha esordito Gennaro Gattuso nella conferenza stampa tenutasi subito dopo il match con la Fiorentina. Tra i tanti argomenti affrontati, il mister ha risposto anche sul mercato. “Voi la fate facile, ma c’è una lista e posti non ce ne sono, extracomunitari non ne possiamo prendere. Bisogna ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

