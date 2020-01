Fiorentina fantastica: vince a Napoli (0-2) con gol di Chiesa e Vlahovic. Bravo Iachini! Pagelle (Di domenica 19 gennaio 2020) Guarisce dai suoi mali e vola: sette punti in tre partite di campionato. Via le immaginarie flebo e via le medicine. Squadra trasformata rispetto a un mese fa. Che avrebbe potuto fare addirittura nove punti in tre partite se non avesse subìto lo sciagurato gol di Orsolini negli ultimi istanti della partita di Bologna. Applausi alla squadra, ma soprattutto a Beppe Iachini Leggi la notizia su firenzepost

