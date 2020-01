Combinata nordica: doppio oro austriaco con Hirner e Rettenegger alle Olimpiadi Invernali Giovanili Losanna 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Giornata a dir poco trionfale per la Nazionale austriaca di Combinata nordica, capace di portare a casa ben due medaglie d’oro nel giro di meno di un’ora alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in corso di svolgimento a Losanna, in Svizzera. Quest’oggi si sono disputate nell’ordine le gare individuali in campo femminile e maschile, mentre nei prossimi giorni ci sarà spazio per le gare a squadre miste. Fuori dal podio l’Italia, che ha comunque ben figurato raccogliendo tre piazzamenti nella top10. Nella competizione femminile il successo finale è andato all’austriaca Lisa Hirner, protagonista di una bella rimonta nel segmento di fondo lungo 4 km dopo aver chiuso in quarta piazza la serie di gara sul trampolino normale elvetico. La sedicenne di Eisenerz ha preceduto in volata di 3″2 la giapponese Ayane Miyazaki, argento, e di 4″7 la tedesca ... Leggi la notizia su oasport

LinkaTv : E' iniziato Combinata Nordica: Coppa del M su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Combinata Nordica: Coppa del M su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - filippo898 : RT @vitasportivait: #YouthOlympics | #Lausanne2020 Stesso numero di eventi tra uomini e donne, prima volta nella storia! ?? Ci sono tutte… -