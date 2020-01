Chioggia, pastore abruzzese abbandonato al cancello di un rifugio (Di sabato 18 gennaio 2020) La vicenda è accaduta a Chioggia, precisamente fuori il cancello di un rifugio APA. A denunciare quanto accaduto, è stata l’associazione animalista ENPA di Mira, che sta cercando di rintracciare un uomo su una sessantina di anni, con un pizzetto e con una Renault station wagon, di colore grigio. Il tizio ha abbandonato un grande pastore maremmano di circa un anno e mezzo, dal pelo bianco, al cancello del rifugio. I volontari si sono sfogati sui social, spiegando che il cane non era legato in modo sicuro e che avrebbe potuto sciogliersi e finire per la strada. Una vettura avrebbe potuto investirlo e l’abbandono sarebbe finito in tragedia. L’animale si chiama Orso ed è stato lasciato dal suo proprietario lo scorso giovedì, intorno all’ora di pranzo. Ha chiesto ai volontari di prendere l’animale, perché si stava trasferendo e non poteva più tenerlo. Le ... Leggi la notizia su bigodino

