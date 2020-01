Casi di polmonite in Cina, gli esperti rassicurano: “Bassa probabilità di arrivo del virus in Europa, nessun rischio immediato” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tre aeroporti nell’Unione Europea hanno collegamenti aerei diretti con Wuhan, e ci sono collegamenti aerei indiretti con altri hub dell’Ue. “La probabilità di introduzione del virus in Ue è considerata bassa“, afferma l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che in una nota fa il punto sul nuovo coronavirus che sta colpendo in Cina. “Le autorità cinesi hanno identificato un gruppo di Casi di polmonite nella città di Wuhan, in Cina – ricordano gli esperti europei – La maggior parte dei Casi aveva un legame epidemiologico con un mercato di Wuhan, dove si vendono all’ingrosso frutti di mare e animali vivi. I pazienti hanno mostrato sintomi come febbre, dispnea e sono stati diagnosticati come polmonite virale. Le autorità sanitarie tailandesi hanno confermato due nuovi Casi di coronavirus ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

zazoomblog : Cina altri 4 casi della misteriosa polmonite virale: il numero ufficiale sale a 45. Gli scienziati inglesi: “Possib… - Noovyis : (Cina, altri 4 casi della misteriosa polmonite virale: il numero ufficiale sale a 45. Gli scienziati inglesi: “Poss… - RadioBullets : #18gennaio #Cina, nuovi casi di polmonite da coronavirus —> Il #podcast di @SerenaConsole -