Benevento | i convocati di Inzaghi per la sfida contro il Pisa

Benevento – Filippo Inzaghi ha sciolto le riserve diramando la lista dei 23 calciatori convocati per il match in programma domani sera alle ore 21 al Vigorito contro il Pisa. Tra i difensori si segnala il nome di Pastina, centrale della formazione Primavera, mentre in attacco c'è il debutto di Gabriele Moncini, prelevato dalla Spal in questa finestra di mercato. Di seguito l'elenco completo: PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori; DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Caldirola, Tuia, Volta, Pastina, Maggio; CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Tello, Basit, Kragl, Improta, R. Insigne; ATTACCANTI: Coda, Sau, Armenteros, Moncini.

