Arrow 7 e The Flash 5 su Italia1 tra il piano di Oliver e la morte di Cisco

Arrow 7 e The Flash 5 sono pronte a tornare su Italia1 a partire dalle 14.10 per tenere compagnia agli amanti delle serie The CW/ Dc per un totale di ben quattro episodi, una piccola maratona molto attesa. A distanza di un anno dalla messa in onda americana, i nuovi episodi ancora inediti in chiaro hanno iniziato la loro corsa sabato scorso con la vita di Oliver in carcere dopo il suo accordo, fallito, con l'Fbi, e l'arrivo di Nora dal futuro, la figlia di Iris e Barry. Anche oggi, 18 gennaio, l'appuntamento è fissato con ben quattro episodi e ad aprire le danze ci penserà ancora Arrow 7 con gli episodi 3 e 4 dal titolo "Oltrepassare i limiti" e "Il secondo livello" in cui Samanta accetta di tendere una trappola a Diaz con Felicity, Rene, e Dinah, di nascosto dal suo capo. Brick non rispetta il patto con Oliver e tenta di farlo uccidere. Diggle, Lyla e Curtis vanno in missione ...

