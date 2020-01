Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 18 gennaio 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Su Rai 1 terza puntata del nuovo ciclo di Meraviglie. Alle 23.50 Io e te di notte. Ma veniamo al prime time. Per il terzo appuntamento della stagione, Alberto Angela sale sulle guglie del Duomo di Milano, città raccontata anche dalla testimonianza di Roberto Bolle. Il viaggio continua sul Gran Sasso prima di raggiungere Catania per visitare il Monastero dei Benedettini e il Palazzo Biscari. Su Rai 2 dalle 21.05 due puntate di FBI. Alle 22.35 una puntata di Instinct (S02E11). Ma vediamo la prima serata. Decisione difficile (S02E05) Jim Russo, un padre di famiglia, viene rapito dopo essersi fatto coinvolgere in un affare più losco di quanto immaginasse. Estranea (S02E06) Dopo l'omicidio di un investitore di Wall Street, il team segue le tracce di un'organizzazione che effettua compravendite di titoli ottenendo informazioni riservate con metodi decisamente non convenzionali. Su ... Leggi la notizia su blogo

