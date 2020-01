Roma e Inter, sfuma lo scambio tra Spinazzola e Politano (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si blocca la trattativa tra Roma e Inter per lo scambio tra Spinazzola e Politano. Manca l’intesa sulla formula. Matteo Politano alla Roma e Leonardo Spinazzola all’Inter: la trattativa di mercato che sta infiammando gli ultimi giorni di mercato ha subìto un brusco stop. Nel pomeriggio del 16 gennaio, dopo ore di tensione, la trattativa si è sbloccata con nerazzurri e giallorossi che hanno limato i dettagli trovando un accordo sulla formula. O almeno così sembrava, perché il 17 gennaio i calciatori hanno fatto ritorno a casa dopo il definitivo (?) fallimento dell’operazione. scambio tra Inter e Roma Il grave infortunio occorso a Zaniolo durante il match con la Juventus costringe la Roma a trovare un rimpiazzo per i prossimi mesi. Da qui l’Interesse per il mancino nerazzurro, tagliato fuori dalle idee tattiche di Conte: Politano mal si adatta al 3-5-2 ... Leggi la notizia su newsmondo

