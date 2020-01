Per DxOMark l’HONOR V30 Pro è uno degli smartphone migliori sul mercato, secondo solo al Mate 30 Pro 5G di Huawei (Di venerdì 17 gennaio 2020) DxOMark testa la qualità fotografica del nuovo HONOR V30 Pro e lo promuove come uno degli smartphone migliori dal punto di vista fotografico L'articolo Per DxOMark l’HONOR V30 Pro è uno degli smartphone migliori sul mercato, secondo solo al Mate 30 Pro 5G di Huawei proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

BlogNews_it : La fotocamera di Nokia 7.2 raggiunge quella di Nokia 9 PureView ma non basta per DxOMark - DarioConti1984 : La fotocamera di Nokia 7.2 raggiunge quella di Nokia 9 PureView ma non basta per DxOMark - infoitscienza : La fotocamera di Nokia 7.2 raggiunge quella di Nokia 9 PureView ma non basta per DxOMark -