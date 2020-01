Operaio morto, dopo lo sciopero i sindacati incontrano il Comune: “Migliorare la sicurezza” (Di venerdì 17 gennaio 2020) dopo l'incidente nel cantiere della metropolitana M4 che è costato la vita al caposquadra Raffaele Ielpo, oggi l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, e quella al Lavoro, Cristina Tajani, incontrano i rappresentanti dei sindacati Cgil-Cisl-Uil. I lavoratori hanno scioperato per 24 ore chiedendo più sicurezza. "Bisogna fare tutto il possibile per migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza anche per questi interventi che avvengono in condizioni particolari e difficili", ha dichiarato Granelli. Leggi la notizia su fanpage

