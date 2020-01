NVIDIA abbassa il prezzo della GeForce RTX 2060 in vista dell'uscita della Radeon RX 5600 XT di AMD (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con AMD pronta a lanciare la nuova Radeon RX 5600 XT martedì prossimo, NVIDIA non si fa trovare impreparata. Giusto in tempo per il lancio della prossima settimana, l'azienda e i suoi partner hanno iniziato a tagliare i prezzi delle loro schede GeForce RTX 2060. Ciò include anche la scheda Founders Edition di NVIDIA, con la società che ha ridotto il prezzo a 299 dollari.Il tempismo, ovviamente, è tutt'altro che casuale. L'annuncio di Radeon RX 5600 XT di AMD al CES ha già rivelato una parte significativa della scheda, il cui costo si aggira intorno ai 279 dollari. Supponendo che le affermazioni sulle prestazioni di AMD siano vere, NVIDIA dovrebbe far scendere di prezzo anche le schede GTX 1660 Ti o RTX 2060, affinché riesca a mantenere un vantaggio competitivo.Anche a 299 dollari, RTX 2060 non sarà economica rispetto ai 279 dollari di RX 5600 XT, ma la scheda TU106 junior offre maggiori ... Leggi la notizia su eurogamer

