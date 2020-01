“Non si può vivere con la paura di restare senza aiuti”. Settemila disabili gravissimi col fiato sospeso in attesa che la Lombardia riveda i tagli – Le storie (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Per noi è già difficile sopravvivere con quello che riceviamo. Non so come faremo ad andare avanti”. Livio non è solo il papà di Chiara, che ha 16 anni e ha l’Atrofia muscolare spinale (SMA), ma è anche il suo caregiver. E da alcuni giorni, insieme alle famiglie lombarde dei 7mila disabili classificati come gravissimi, vive con il fiato sospeso in attesa di capire se da febbraio 2020 la Regione taglierà o meno i fondi a loro destinati. Il 23 dicembre scorso infatti la giunta, guidata dal leghista Attilio Fontana, ha approfittato del clima pre natalizio per approvare una decurtazione delle somme erogate: dai 900 euro al mese circa a 400. Una scelta che, a sorpresa, è stata ribaltata dal consiglio regionale: il 14 gennaio l’Aula ha votato, a scrutinio segreto, una mozione bipartisan, per chiedere che il taglio sia bloccato. Ovvero, parte della stessa maggioranza ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

