Microsoft estende Xbox Console Streaming in preview anche in Italia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dalle pagine di Xbox Wire apprendiamo che il servizio Xbox Console Streaming è stato esteso, in preview, in nuovi territori.Nello specifico, la funzionalità è ora disponibile in tutti i territori supportati da Xbox One, come l'Italia.I giocatori Italiani che fanno parte del programma preview possono quindi testare Xbox Console Streaming, la feature che permette di riprodurre i propri titoli installati su Xbox One su dispositivi come smartphone o tablet Android, grazie allo Streaming dalla Console personale.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

