LIVE Sport, DIRETTA 17 gennaio: Mayer vince la combinata di Wengen, la Norvegia trionfa nella staffetta di biathlon (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 CURLING – L’Italia affronterà la Corea del Sud nel playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2020 femminili: le azzurre staccheranno il biglietto per la rassegna iridata in caso di vittoria, in caso di sconfitta si giocheranno il tutto per tutto nello spareggio contro la Turchia. Appuntamento a domani. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.10 SCI FREESTYLE – Stevenson e Killi si sono imposti nelle qualificazioni della Coppa del Mondo a Seiseralm, eliminato l’azzurro Ralph Welponer. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.00 TENNIS – Andy Murray costretto a rinunciare ai tornei di Montpellier e Rotterdam a causa di un’infiammazione all’area pelvica. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 15.50 SNOWBOARD – Toutant e Marino si impongono nello slopestyle a Laax. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ... Leggi la notizia su oasport

GenovaOn : Inter Atalanta streaming e tv: dove vederla in diretta live - sportli26181512 : Serie A femminile, calendario e orari della 12^ giornata: Serie A femminile in campo per la prima giornata di ritor… -