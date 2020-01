LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Lisa Vittozzi chiude in testa la prima frazione! (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Il quartetto procede compatto, a 15″ Svizzera e Giappone, le prime inseguitrici. 14.51 Dopo meno di un km Carrara ripresa da USA, Austria e Francia: un quartetto al comando. 14.47 Lisa Vittozzi lancia Michela Carrara in testa con 8″8 sugli USA e 9″5 sulla Francia! 14.46 Vittozzi sempre in testa da sola dopo 5.5 km: 10″ su tutte le prime inseguitrici. 14.45 Dopo 4.9 km Vittozzi conserva 8″9 di margine sugli USA, secondi. 14.44 Italia con 8″4 su Francia e Svizzera, Austria a 10″6. 14.42 Lisa Vittozzi non sbaglia in piedi e va via al comando dopo il secondo poligono! 14.41 Gruppo allungato ma comunque compatto ai 3.5 km. 14.40 Dopo 2.9 km, a metà frazione, Vittozzi torna in terza piazza, i testa gli USA con 1″0 sul’Italia e 2″0 sull’Italia. 14.39 Vittozzi è a 6″4 ... Leggi la notizia su oasport

